Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Много кто знает о найденных недавно в тячевском реформатском соборе средневековых фресках. А вот в Вышковской церкви на Хустщине (Закарпатье) недавно из-под слоя известки освободили целый мурал, который датируют XIV веком. Будете в Вышкове – посмотрите. Это удивительно, что можем быть свидетелями таких уникальных находок", – пишет издание.

Исследователи считают первым письменным упоминанием о церкви и поселке Вышково одну из грамот короля Ласло IV, датированную 1281 годом. Предполагается, что сначала церковь была деревянной, а потом на ее месте возвели каменную постройку. По архитектурным формам церковь относится к 1300-х годам. Известно, что в 1326 году архиерей эстергомский Болесло утвердил права культового сооружения.

В грамоте, подписанной королем Карлом-Робертом 1329 года, которым поселку Вышково были подарены дополнительные права, в частности, упоминается, что город имел возможность самостоятельно выбирать священника, который получал десятину и имел право составлять завещание. Также сохранились записи в реестре папской десятины, которые датируются 1333 годом.

Вышковский храм перестраивали несколько раз — в XIV-XVI, XVIII и в начале XX веков.

Пастырь Ласло Гереши создал записи с детальным описанием, чтобы сохранить данные о настенных росписях, потому что в октябре 1867 года началась побелка церкви. В 1874 году Флориш Ромер в своих записях отмечал, что под слоем извести на стенах церкви находятся фрески.

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