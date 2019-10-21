|Украинцев ждут еще пять дней тепла и солнца
|21.10.2019 08:25
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
“21 октября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с”, - говорится в сообщении.
Температура ночью составит 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, в западных областях до 25°.
В следующие два дня, 22-23 октября, также сохранится теплая без осадков погода. Ночью и утром кое-где туман.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.
В течение 24-25 октября синоптики также не ожидают осадков в Украине. Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-21°, на Закарпатье и Прикарпатье кое-где до 25°.
В Киеве и Киевской области 21 октября небольшая облачность, без осадков.
Температура ночью в столице 7-9°, днем 20-22°; по области ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.
Сухая погода сохранится в Киеве и 22-23 октября. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°.
Также в течение 24-25 октября в столице будет без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.