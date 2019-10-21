Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает Algemeiner.

"Министр обороны США Марк Эспер заявил, что почти 1000 военнослужащих, которые выходят из северной Сирии, передислоцируются в западный Ирак для продолжения военной кампании против боевиков “Исламского государства” и для помощи в обороне Ирака", - говорится в сообщении.

В то же время министр обороны добавил, что ситуация нестабильна, планы могут измениться.

"Нынешний план заключается в том, чтобы американские силы переместились в западный Ирак", - сказал Эспер, отметив, что количество военных, о которых идет речь, — около 1 тысячи.

Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь курдам.

После этого Турция 9 октября начала масштабное наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары — предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы курдские силы вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет сделать так называемую зону безопасности.

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