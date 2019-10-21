Об этом сообщает SANA.

"Камера SANA осмотрела базу и задокументировала технику, оружие и боеприпасы, которые американские войска сожгли перед выездом с базы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские военнослужащие сожгли документы, коммуникационные устройства, ноутбуки, компьютеры, мониторы и лекарства, которые они не взяли с собой.

Как сообщал Укринформ, все военнослужащие США, которые покидают Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где они продолжат бороться против "ИГИЛ".

Президент США Дональд Трамп 6 октября решил вывести американские войска из северной Сирии и прекратить военную помощь курдам.

После этого Турция 9 октября начала масштабное наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель Анкары - предотвратить создание "террористического коридора" на границе Сирии и Турции.

Операцию раскритиковал ряд стран и международных организаций. Турцию призвали остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести лишь к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы курдские силы вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет создать так называемую зону безопасности.

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