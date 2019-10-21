В мэрию обратились с инициативой сохранить жетоны в городской подземке до 1 ноября 2020 года, пишет bigmir.net

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета. “Задолго до сегодняшнего дня киевлян кормили обещаниями об очень удобном и эффективном способе оплаты проезда в коммунальном транспорте, но действительно не подготовили город к переходу на электронную систему. Считаю, что старая система оплаты проезда должна действовать хотя бы до того момента, пока Киев не будет на 100% готов к переходу на Е-билет и QR-код“, - отмечается в петиции.

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней.





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