США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый военный лазерный комплекс, сообщает портал Drive.

Комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла договор на производство этого оружия еще в 2015 году.

Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.

Отмечается, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.

Напомним, в 2017 году ВМФ США провел испытание действительно первого лазерного оружия в мире. Кроме того, в США начали разрабатывать лазерное оружие для истребителей F-15.





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