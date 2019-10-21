Фото из прошлого: подборка редких винтажных снимков
21.10.2019 14:50
Фото из прошлого: подборка редких винтажных снимков
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21.10.2019
планета Земля
healthyandpretty.com
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Метки: фотография, история, фотоподборки.
Фото из прошлого: подборка редких винтажных снимков
Черный пояс Усамы бен Ладена, первая женщина-марафонец, билет на "Титаник" и многое другое. 36 редких исторических фотографий, которых вы, вероятнее всего, никогда не видели раньше.
Печать на гробнице Тутанхамона. Еще не сломанная печать-пломба перед вскрытием гробницы Тутанхамона