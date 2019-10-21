Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото
21.10.2019 15:08
Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото
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21.10.2019
планета Земля
Радіо Свобода
120
Метки: протесты, Барселона, Китай, полиция, Испания, Каталония, Чили, Гонконг, Ливан, Баку, Азербайджан.
Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото
У Гонконзі пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала газ, а також поливала учасників акції фарбою блакитного кольору. У Чилі під час протестних акцій і заворушень постраждало 150 людей. Влада запровадила комендантські години. В Азербайджані пройшли мітинги прихильників опозиційної партії, а жінки виступили проти побутового насильства. Минулого тижня акції у Каталонії переросли в заворушення. У Барселоні під час зіткнень між поліцією і демонстрантами постраждали 100 людей.
У Гонконзі після двох тижнів відносного спокою 20 жовтня знову пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. За даними агентств AP і Reuters, недільний марш, незважаючи на відсутність дозволу влади на його проведення, зібрав на вулицях Гонконгу десятки тисяч учасників.