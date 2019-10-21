Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: США установят на корабле первый военный лазер • НБУ анонсировал снижение учетной ставки • Синоптики пообещали продолжение “бабьего лета” • Киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро • В США броневик рухнул в воду во время учений: Есть жертвы • В случае раскола у Зеленского в Раде останется 100 человек • Силы Асада взяли под контроль покинутую американскую базу в Сириивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: протесты, Барселона, Китай, полиция, Испания, Каталония, Чили, Гонконг, Ливан, Баку, Азербайджан. Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото 120протесты, Барселона, Китай, полиция, Испания, Каталония, Чили, Гонконг, Ливан, Баку, Азербайджан. У Гонконзі пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала газ, а також поливала учасників акції фарбою блакитного кольору. У Чилі під час протестних акцій і заворушень постраждало 150 людей. Влада запровадила комендантські години. В Азербайджані пройшли мітинги прихильників опозиційної партії, а жінки виступили проти побутового насильства. Минулого тижня акції у Каталонії переросли в заворушення. У Барселоні під час зіткнень між поліцією і демонстрантами постраждали 100 людей. У Гонконзі після двох тижнів відносного спокою 20 жовтня знову пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. За даними агентств AP і Reuters, недільний марш, незважаючи на відсутність дозволу влади на його проведення, зібрав на вулицях Гонконгу десятки тисяч учасників. Фоторепортажи Популярные теги традиции, марш, досуг, политики, автомобили, путешествия, живопись, Карпаты, фотографы, акции, протесты, архитектура, мир, спорт, вера, джаз, США, природа, корабли, знаменитости, фотопроект, бизнес, фотоподборки, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, Россия, учения, Динамо, аннексия Крыма, дизайн, Киев, стихийные бедствия, культура, суд, парады, политика, история, полиция, искусство, общество, милиция, Одесса, мода, Александр Зубко, пейзажи, туризм, Майдан, Порошенко, тест-драйв, заводы, депутаты, цирк, Саакашвили, Львів, самолеты, футбол, НАТО, уикенд, дети, кошки, праздники, солдат, АТО, ВСУ, #Євромайдан, митинги, транспорт, оккупация, музыка, война, ЗСУ, фотоконкурсы, Путин, люди, военная техника, животные, зима, концерты, Львов, технологии, ВМС, город, Сергей Смоленцев, Донбасс, выборы, авиация, столкновения, женщины, фотография, портрет, фестивали, беспорядки, катастрофы, выставки, церковь, Шахтер, Нацгвардия, юмор, соревнования, экология Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис традиции, марш, досуг, политики, автомобили, путешествия, живопись, Карпаты, фотографы, акции, протесты, архитектура, мир, спорт, вера, джаз, США, природа, корабли, знаменитости, фотопроект, бизнес, фотоподборки, Верховная Рада, Дмитрий Дятлов, Россия, учения, Динамо, аннексия Крыма, дизайн, Киев, стихийные бедствия, культура, суд, парады, политика, история, полиция, искусство, общество, милиция, Одесса, мода, Александр Зубко, пейзажи, туризм, Майдан, Порошенко, тест-драйв, заводы, депутаты, цирк, Саакашвили, Львів, самолеты, футбол, НАТО, уикенд, дети, кошки, праздники, солдат, АТО, ВСУ, #Євромайдан, митинги, транспорт, оккупация, музыка, война, ЗСУ, фотоконкурсы, Путин, люди, военная техника, животные, зима, концерты, Львов, технологии, ВМС, город, Сергей Смоленцев, Донбасс, выборы, авиация, столкновения, женщины, фотография, портрет, фестивали, беспорядки, катастрофы, выставки, церковь, Шахтер, Нацгвардия, юмор, соревнования, экологияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У Гонконзі після двох тижнів відносного спокою 20 жовтня знову пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. За даними агентств AP і Reuters, недільний марш, незважаючи на відсутність дозволу влади на його проведення, зібрав на вулицях Гонконгу десятки тисяч учасників. Радіо Свобода планета Земля 21.10.2019



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