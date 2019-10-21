21 октября

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Туреччина почала військову операцію «Джерело миру» на території Сирії. Анкара воює з курдами і хоче створити буферну зону уздовж свого кордону. У відповідь США вводять санкції, а ряд європейських країн вже «заморозили» продаж зброї Туреччині. У той же час Україна навпаки – посилює співпрацю з Анкарою в оборонній сфері. У чому залежить Київ від Анкари і який досвід з конфлікту в Сирії може отримати Україна?