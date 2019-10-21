21 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: США установят на корабле первый военный лазер • НБУ анонсировал снижение учетной ставки • Синоптики пообещали продолжение “бабьего лета” • Киевляне требуют сохранить жетоны для проезда в метро • В США броневик рухнул в воду во время учений: Есть жертвы • В случае раскола у Зеленского в Раде останется 100 человек • Силы Асада взяли под контроль покинутую американскую базу в Сириивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Сирия, вооружение, Турция, международные отношения. 21 октября 53политика, Сирия, вооружение, Турция, международные отношения. Туреччина почала військову операцію «Джерело миру» на території Сирії. Анкара воює з курдами і хоче створити буферну зону уздовж свого кордону. У відповідь США вводять санкції, а ряд європейських країн вже «заморозили» продаж зброї Туреччині. У той же час Україна навпаки – посилює співпрацю з Анкарою в оборонній сфері. У чому залежить Київ від Анкари і який досвід з конфлікту в Сирії може отримати Україна? Фоторепортажи Популярные теги фотоконкурсы, пейзажи, война, АТО, праздники, выставки, фотографы, церковь, ЗСУ, ВСУ, фотоподборки, военная техника, мир, Майдан, США, протесты, живопись, природа, туризм, уикенд, юмор, Путин, соревнования, Львов, город, дети, столкновения, музыка, бизнес, учения, Сергей Смоленцев, технологии, фотография, животные, политика, тест-драйв, выборы, культура, солдат, #Євромайдан, политики, женщины, митинги, полиция, Одесса, Александр Зубко, фотопроект, концерты, Нацгвардия, экология, портрет, вера, Динамо, общество, авиация, архитектура, автомобили, милиция, аннексия Крыма, оккупация, ВМС, марш, самолеты, зима, Верховная Рада, суд, знаменитости, досуг, футбол, Саакашвили, дизайн, спорт, стихийные бедствия, Шахтер, фестивали, транспорт, мода, Дмитрий Дятлов, Порошенко, Донбасс, НАТО, корабли, традиции, катастрофы, искусство, люди, беспорядки, джаз, акции, цирк, депутаты, Россия, Львів, заводы, парады, Карпаты, кошки, история, Киев, путешествия Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотоконкурсы, пейзажи, война, АТО, праздники, выставки, фотографы, церковь, ЗСУ, ВСУ, фотоподборки, военная техника, мир, Майдан, США, протесты, живопись, природа, туризм, уикенд, юмор, Путин, соревнования, Львов, город, дети, столкновения, музыка, бизнес, учения, Сергей Смоленцев, технологии, фотография, животные, политика, тест-драйв, выборы, культура, солдат, #Євромайдан, политики, женщины, митинги, полиция, Одесса, Александр Зубко, фотопроект, концерты, Нацгвардия, экология, портрет, вера, Динамо, общество, авиация, архитектура, автомобили, милиция, аннексия Крыма, оккупация, ВМС, марш, самолеты, зима, Верховная Рада, суд, знаменитости, досуг, футбол, Саакашвили, дизайн, спорт, стихийные бедствия, Шахтер, фестивали, транспорт, мода, Дмитрий Дятлов, Порошенко, Донбасс, НАТО, корабли, традиции, катастрофы, искусство, люди, беспорядки, джаз, акции, цирк, депутаты, Россия, Львів, заводы, парады, Карпаты, кошки, история, Киев, путешествияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Туреччина почала військову операцію «Джерело миру» на території Сирії. Анкара воює з курдами і хоче створити буферну зону уздовж свого кордону. У відповідь США вводять санкції, а ряд європейських країн вже «заморозили» продаж зброї Туреччині. У той же час Україна навпаки – посилює співпрацю з Анкарою в оборонній сфері. У чому залежить Київ від Анкари і який досвід з конфлікту в Сирії може отримати Україна? 21.10.2019



новости украины сша все октября фото новости Теги: экономика