Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает РБК-Украина.

По его словам, через несколько недель в Украину приедет оценочная задача от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

"… для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - отметил Винников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам, сказал он.

Также Столтенберг заявил о необходимости увеличить Киеву помощь со стороны членов альянса.

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