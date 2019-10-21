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- Оценочная миссия НАТО приедет в Украину
|Оценочная миссия НАТО приедет в Украину
|21.10.2019 16:42
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Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает РБК-Украина.
По его словам, через несколько недель в Украину приедет оценочная задача от штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
"… для того, чтобы она смогла дать как можно более эффективные советы и экспертизу с учетом следующей годовой национальной программы на 2020 год", - отметил Винников.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам, сказал он.
Также Столтенберг заявил о необходимости увеличить Киеву помощь со стороны членов альянса.