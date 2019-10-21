Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"20 октября 2019 года, в 18-е воскресенье после Пятидесятницы, Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний молился на ранней и возглавил Божественную литургию в кафедральном храме Греческой православной архиепископии Америки - Соборе священный Троицы, который находится в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Епифанием совершают службу архиерей Америки Элпидофор, Митрополит УПЦ в США Антоний, архиерей Черниговский и Нежинский Евстратий, иерархи Греческой архиепископии, духовенство.

Как сообщал Укринформ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сейчас находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Как известно, 5 января этого года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

12 октября на заседании Священного Синода Греческой церкви была признана самостоятельность Православной церкви Украины.

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