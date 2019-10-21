Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении на TRT World Forum 2019, который стартовал сегодня в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.

«Согласно договоренности, в течение 120 часов все элементы должны быть удалены. Если этого не произойдет в течение следующих 35 часов, операция начнется снова», - сказал министр.

Он отметил, что операция направлена ​​исключительно против террористических группировок.

«Террористы прибегают к провокациям и не прекращают обстрелы. Турция, соответственно, наносит ответные удары», - подчеркнул он.

Чавушоглу также прокомментировал информации о применении ВС Турции в Сирии химического оружия.

«Мы никогда не использовали химическое оружие в своей истории. Химического оружия у нас нет», - заявил глава МИД Турции.

TRT World Forum проходит в третий раз, нынешняя тема - «Кризис глобализации: риски и возможности». Организованные в рамках форума панели, охватывают политическую, экономическую, социальные сферы. Сегодня перед участниками выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал Укринформ, 17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции Анкары на севере Сирии. В частности, Турция согласилась приостановить на 120 часов военную операцию, чтобы курдские силы вышли из того района на севере Сирии, где Анкара хочет сделать так называемую зону безопасности.

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