Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался комментировать скандальный номер “Квартала”, в котором высмеяли пожар в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом пишет Украинская правда.

Глава правительства считает, что каждый имеет право шутить так, как ему удается. Между тем, насмешки над человеком, который пережил потерю, Гончарук считает дурным тоном. Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально.

Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, следовательно оценивать юмор политику или государственному чиновнику - это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным, - сказал премьер.

Кроме того, Гончарук отказался дал оценку действиям “Квартала”. Он считает, что это не этично с его стороны. Сейчас у Украины много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я часто видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая.

Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский точно над этим не смеялся, - добавил он.

Также премьер добавил, что самого выступления не видел, но делает все возможное, чтоб поджог дома Валерии Гонтаревой был расследован как можно быстрее.





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