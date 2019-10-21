Как сообщается на сайте службы, ознакомиться с проектом плана можно на Инспекционном портале, который является пилотным модулем планирования мероприятий госнадзора и сбора информации.

Судя по информации, в следующем году госорганы планируют проверить 32 381 компанию. На портале также опубликованы проекты годовых планов контролирующих органов.

В Регуляторной службе напоминают, что плановые проверки госорганы проводят в соответствии с годовыми планами, которые утверждаются органом государственного надзора (контроля). Внесение одного и того же предприятия в планы проверок различных госорганов является основанием для проведения в отношении такой компании комплексной плановой проверки.

Например, Госслужба по вопросам труда планирует провести почти 6000 проверок, у СБУ запланировано только семь проверок, в архитектурно-строительной службе - 712. План проверок Государственной налоговой службы пока не обнародован.

Список предприятий определяется ежегодно не позднее 15 октября.

В Государственной регуляторной службе обращают внимание, что предприятие может отказаться от проведения комплексной проверки. Для этого ей до утверждения плана на 2020 год, которое состоится 15 ноября, необходимо письменно обратиться с заявлением в Государственную регуляторную службу. После чего проверка будет проводиться в соответствии с годовыми планами органов госнадзора.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира