Об этом свидетельствует постановление Большой палаты Конституционного суда от 10 октября.

Согласно документу, суд отказался открывать соответствующее дело, указав, что заявители недостаточно обосновали свои требования.

"Это снимает вопрос о конституционности squeeze-out. Но остаются вопросы к оценке стоимости акций в рамках squeeze-out", - прокомментировал решение КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook.

По его данным, на 21 октября в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. При этом, по его словам, 24 поданных отчета об оценке стоимости акций либо имели недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества. Еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.

"Мы часто обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИУ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.

По его информации, совокупная стоимость проведенных squeeze-out на 21 октября составляет 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – Ред.) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.

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