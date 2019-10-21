Бесценная картина итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза (Джоконда) треснула и в настоящее время находится в ужасном состоянии.

Об этом сообщает bigmir.net с ссылкой на Известия.

На начавшийся процесс разрушения обратили внимание хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франко. Повреждения заметили на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи.

"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея. Картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 x 53 см.

Время написания – 1503-1505 годы.

Считается, что картина - это портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского торговца тканями по фамилии Дель Джокондо. Находится картина в Лувре, где ей отведен специальный зал, носящий ее имя. Привез ее во Францию сам художник, который перебрался сюда под покровительство короля Франциска I.







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