Деловые Сводки
|Работа после 50: эксперты рассказали, какие навыки нужны соискателям в возрасте
|21.10.2019 21:03
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Из 11 с половиной миллионов украинских пенсионеров более двух – работают. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины. Напомним, средняя пенсия сейчас составляет чуть больше трех тысяч гривен, но ее получают далеко не все. Поэтому для многих работа не прихоть, а необходимость.
Найти работу тем, кому за 50, – настоящее испытание. Работодатели часто опасаются, что люди предпенсионного возраста не дружат с современными технологиями.
«Мне сын говорит: «Давай купим нормальной телефон». Я говорю: «Нет, меня этот устраивает», – рассказывает пенсионерка Любовь и показывает свой телефон. Обычный, кнопочный, без мессенджеров и доступа к соцсетям.
А вот Татьяне в 57 повезло. Женщина только села в кресло главного бухгалтера. С корреспондентами новостей общается с помощью интернет-мессенджера. Прежде чем получила эту работу, слышала много отказов.
Но после нескольких собеседований бухгалтер наконец встретила рассудительного работодателя:
Чтобы повысить вероятность трудоустройства, не гнушайтесь современных средств связи, отвечайте на сообщения в электронной почте и напишите правильное резюме.
«Менеджер не смотрит опыт более 10 лет. Поэтому или описать весь тот многолетний опыт максимально лаконично, или даже несколько опустить то, что больше 10 лет», – советует знаток в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».