Из 11 с половиной миллионов украинских пенсионеров более двух – работают. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины. Напомним, средняя пенсия сейчас составляет чуть больше трех тысяч гривен, но ее получают далеко не все. Поэтому для многих работа не прихоть, а необходимость.

Впрочем, найти ее в почтенном возрасте бывает непросто. Часто работодатели отказывают в приеме именно из-за возраста.

Найти работу тем, кому за 50, – настоящее испытание. Работодатели часто опасаются, что люди предпенсионного возраста не дружат с современными технологиями.

«Мне сын говорит: «Давай купим нормальной телефон». Я говорю: «Нет, меня этот устраивает», – рассказывает пенсионерка Любовь и показывает свой телефон. Обычный, кнопочный, без мессенджеров и доступа к соцсетям.

Три недели назад женщина попыталась сменить работу. Но в нескольких компаниях отказали, намекая на возраст соискательницы и ее предубеждения по поводу современных методов коммуникации.

А вот Татьяне в 57 повезло. Женщина только села в кресло главного бухгалтера. С корреспондентами новостей общается с помощью интернет-мессенджера. Прежде чем получила эту работу, слышала много отказов.

«Некоторые вежливо говорят, что у них коллектив молодой: «Вам у нас неудобно будет». А некоторые хамили. Владелец, не стесняясь, мне говорил: «Я вам заплачу 6000 и будете ввести 4 фирмы», – рассказывает Татьяна, жительница Гребенцов.

Но после нескольких собеседований бухгалтер наконец встретила рассудительного работодателя:

«Он меня взял не за длинные ноги, потому что у меня их нет. Он искал человека, который знает все операции и имеет опыт работы».

Эксперт по кадрам Юлия Дрожжина объясняет, что реальная возрастная дискриминация в Украине при трудоустройстве начинается уже в возрасте 45 лет:

«Проблемы с трудоустройством бывают даже после 45 лет. Чем они вызваны? Опасениями работодателей, что такие поисковики не смогут влиться в коллектив и не смогут освоить новые технологии и новое программное обеспечение».

Чтобы повысить вероятность трудоустройства, не гнушайтесь современных средств связи, отвечайте на сообщения в электронной почте и напишите правильное резюме.

«Менеджер не смотрит опыт более 10 лет. Поэтому или описать весь тот многолетний опыт максимально лаконично, или даже несколько опустить то, что больше 10 лет», – советует знаток в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

В документе укажите, насколько уверенно пользуетесь гаджетами, программами. Также преимуществом будет знание иностранного языка. Если вы только осваиваете новые технологии, не стесняйтесь написать об этом работодателю.

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