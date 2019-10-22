Война в Сирии. Уходящих военных США забросали овощами
22.10.2019 00:44
22 октября
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22.10.2019
23
Метки: протесты, Сирия, США, Турция, курды.
22 октября
21 октября в сирийском районе Эль-Камышлы курды забросали овощами отходящие подразделения американских военных. Об этом сообщает в Twitter новостное агенство Rudaw English. "Курдские жители города Камышлы встали на пути вывода американских войск из северной Сирии и бросают в них помидоры", - говорится в сообщении. Утром американские военные вышли из северо-восточных сирийских районов в Ирак по приказу президента США Дональда Трампа, который де-факто дал старт вторжению турецких войск на традиционно курдские территории в Сирии. Более 100 транспортных средств с флагами США выехали через близкий пункт Сахела в северную провинцию Ирака Дохук. Справка: 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном: пауза истекает вечером 22 октября. Если ополчение курдов YPG не отступит с территории, с которой их прогоняют турки, Турция возобновит штурм. В Сочи турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудят изгнание YPG из Манбиджа и Кобани.