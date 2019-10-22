Деловые Сводки
|“Бабье лето” в Чернигове побило два температурных рекорда
|22.10.2019 07:13
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Черниговский областной центр по гидрометеорологии.
"19 октября абсолютный максимум температуры воздуха, который содержался в г. Чернигове с 2018 года (21,7°) был превышен (23,3°), - говорится в сообщении.
Что касается второго рекорда, то он избил зафиксированный максимум 1966 года. Тогда самая высокая температура составила 19,8°, сейчас же 20 октября в Чернигове достигла отметки 20°.
Как сообщал Укринформ, в Киеве с начала нынешнего "бабьего лета" уже несколько раз были побиты температурные рекорды прошлых лет.