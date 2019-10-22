Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Они (катера - ред.) прибыли сухогрузом Ocea Freedom, который отправился 4 октября 2019-го года из Батимора в Соединенных Штатах. Доставка таким способом является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузию и Пакистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сухогруз пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта в 9.00, 21 октября.

Как сообщал Укринформ, патрульные катера класса Island были построены для Береговой охраны США, их считают очень удачными по мореходным качествам, оснащены катера передовым навигационным и электронным оборудованием.

США уже передавали такие катера другим государствам - Пакистану, Грузии и Коста-Рике.

По официальной информации, эти катера имеют водоизмещение 169 тонн, запас хода 3300 морских миль (более 6 тысяч километров), максимальную скорость 29,5 узлов (почти 55 километров в час), автономность 5 суток. Экипаж - 16 человек (2 офицера и 14 матросов и старшин).

Экипажи вооружены автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра.

В текущем году украинские военные моряки прошли подготовку по борьбе за живучесть, по эксплуатации энергетических систем, а также по навигации и связи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира