Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Новая октябрьская неделя обещает снова быть с антициклональнальним характером. То есть, в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, со слабым ветром", - написала она.

По словам синоптика, температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 17 + 24 градусов.

В то же время она отметила, что если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться.

"Туманы и слабый ветер будут помогать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели", - отметила Диденко.

Она добавила, что существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до + 10 + 14 градусов в течение дня, а с 31-го октября -1 ноября температура воздуха опустится до ночных 1-5 градусов, днем ​​до + 5 + 10 градусов.

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