Об этом говорится в прогнозе компании "Альпари", который имеется в распоряжении Укринформа.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю близко 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", - отмечается в сообщении.

Рост курса доллара идет плавно, но почти постоянно, с конца позапрошлой недели. В результате к 21октября все курсы, кроме курса покупки наличного доллара, преодолели отметку в 25 грн.

За последнюю неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2-2,1%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,53 грн до 25,04 грн (+2,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,64/24,68 до 25,02/25,04 (+1,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,57/24,89 до 24,86/25,18 (+1,2%).

Как сообщал Укринформ, курс продажи безналичного доллара США в Украине в сентябре упал на 3,1% (до 24,375 грн за долл.), наличного – на 4% (до 24,28 грн за долл.). Курс продажи безналичного евро в Украине упал на 4,4% (до 26,57 грн за евро), наличного – на 5,1% (до 26,59 грн за евро).

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