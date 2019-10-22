Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ясно. Без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, на западе страны и побережье морей до 12°, днем ​​15-20°, в западных областях до 23°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области без осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура ночью 7-9°, днем ​​17-19°, на Киевщине ночью 4-9° тепла, днем ​​15-20°.

Согласно прогнозу на 23-24 октября, в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный, 24 октября в северных областях северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 17-22°, на крайнем западе до 25°, 24 октября в северной части 13-18°.

На Киевщине 23-24 октября осадки не прогнозируются. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 23 октября 17-22°, 24 октября 13-18°.

На 25-26 октября в Украине осадки не прогнозируются. Температура ночью 4-10° тепла; днем 13-19°, 25 октября в западных областях, 26 октября на Закарпатье кое-где до 24°.

В столичном регионе 25-26 октября без осадков. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​13-18°.

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