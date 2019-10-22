Об этом он сказал после церемонии вручения в Украинском доме, отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для меня главное, кроме личной жизни, - общественная деятельность и творчество, в первую очередь кино. Но я разделяю эти вещи... Я снимаю про то, что мне интересно, - то, что внутри меня. А общественная деятельность — это внешнее, то, что нужно для страны, для парней, которые в тюрьме. Вот этим я занимаюсь", - отметил Сенцов

Он рассказал, что много сейчас ездит по миру и по Украине, не все встречи афишируя.

"Каждый день я встречаюсь со многими людьми и делаю все, что вероятно, для нашей страны, прежде только, чтобы разъяснить людям, и прежде только иностранцам, что за государство Российская Федерация, кто такой Путин, чего они от нас хотят и что ведя в ними переговоры, нужно понимать, что верить им нельзя. И второе направление — это, конечно, наши ребята. Каждый раз, когда я беру микрофон, я говорю про них, и буду говорить на всех площадках, пока каждый из них не будет на свободе", - подчеркнул Сенцов.

Он также добавил, что пришел к выводу, что общественной деятельностью надо заниматься на профессиональном уровне.

"Сейчас такое время, я везде катаюсь, всем интересен, но это недолго будет продолжаться, полгода максимум. Потом я всем надоем, и надо делать это более профессионально. И потому я сегодня принял решение о создании громадской организации, в которой я буду заниматься довольно широким спектром общественной работы, правозищитной и культурной. Возможно, будет создан отдельный фонд для функционирования этой организации. Может, даже я назову его своим именем, чтобы поскорее собрать деньги", - сказал Сенцов.

Он также добавил, что будет снимать фильмы, которые запланировал. "Носорог", если все будет хорошо организовано, планирует выпустить осенью 2020 года.

"Если все, опять же, хорошо сложится, то летом 2021 года будет сниматься фильм под названием "Блистающий мир". И дальше у меня 5 сценариев, готовых к производству. План простой: пять лет - пять фильмов", - подчеркнул Сенцов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира