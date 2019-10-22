Об этом сообщил в Facebook экс-министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Погиб Тарас Кутовой. Не верится. В отчаянии. Всем близким и родным соболезнования. Земля пухом", - написал он.

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол подтвердил, что вследствие падения вертолета погиб прежний руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

"21 октября, в 16.00, в селе Тарасенково Оржицкого района на территории частного домохозяйства упал вертолет. Вследствие аварии пилот погиб. Погибшим пилотом оказался Т. Кутовой, 1976 г. р.", - написал он в Facebook.

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего главы Минагрополитики Тараса Кутового.

"Только что узнал об ужасной трагедии, унесшей жизнь Тараса Кутовоо. Искренние соболезнования семье и близким Тараса. Вечная память!", - написал премьер в Twitter.

Как сообщал Укринформ, на Полтавщине в понедельник упал вертолет «Робинсон - 44», вследствие погиб человек. Трагедия произошла близко с. Тарасенково Оржицкого района. Вертолет направлялся из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 годы. До назначения был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, членом комитета по вопросам аграрной политики. Также работал аудитором в международном фонде «Возрождение», финансовым директором Всеукраинского фонда «Шаг за шагом», ЗАО «Инвестиционная компания «XI века» и президентом аграрной компании ПАО «Компания «Райз».

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