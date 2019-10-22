|В вертолетной аварии на Полтавщине погиб экс-министр Тарас Кутовой
|22.10.2019 11:51
|
Об этом сообщил в Facebook экс-министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
"Погиб Тарас Кутовой. Не верится. В отчаянии. Всем близким и родным соболезнования. Земля пухом", - написал он.
Советник министра внутренних дел Михаил Апостол подтвердил, что вследствие падения вертолета погиб прежний руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
"21 октября, в 16.00, в селе Тарасенково Оржицкого района на территории частного домохозяйства упал вертолет. Вследствие аварии пилот погиб. Погибшим пилотом оказался Т. Кутовой, 1976 г. р.", - написал он в Facebook.
Премьер-министр Алексей Гончарук выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего главы Минагрополитики Тараса Кутового.
"Только что узнал об ужасной трагедии, унесшей жизнь Тараса Кутовоо. Искренние соболезнования семье и близким Тараса. Вечная память!", - написал премьер в Twitter.
Как сообщал Укринформ, на Полтавщине в понедельник упал вертолет «Робинсон - 44», вследствие погиб человек. Трагедия произошла близко с. Тарасенково Оржицкого района. Вертолет направлялся из Киева в Полтавскую область.
Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 годы. До назначения был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, членом комитета по вопросам аграрной политики. Также работал аудитором в международном фонде «Возрождение», финансовым директором Всеукраинского фонда «Шаг за шагом», ЗАО «Инвестиционная компания «XI века» и президентом аграрной компании ПАО «Компания «Райз».