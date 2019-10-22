Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Главном управлении персонала Генерального штаба ВС Украины проработана новая редакция законопроекта о дальнейшем совершенствовании системы социальных гарантий и льгот для резервистов и военнообязанных... В частности предлагается выплачивать денежное обеспечение резервистам так же, как и военнослужащим, за дни выполнения ими служебных обязанностей, единовременное денежное вознаграждение при заключении контракта на прохождение службы в резерве. А еще - обеспечить гарантированное первоочередное трудоустройство, бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях как во время, так и после 25 лет службы в военном резерве, зачисление этого времени к военной пенсии из расчета три года службы в военном резерве за один год службы и предоставление до десяти дополнительных суток к ежегодному отпуску", - сообщил на брифинге старший офицер мобилизационного отдела управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Подлесный.

Он отметил, что новую редакцию законопроекта уже подписал начальник Генштаба ВСУ, и на следующей неделе она будет направлена ​​в Офис Президента. Принятие этого закона усилит мотивацию граждан Украины к службе в военном резерве, улучшит социальные гарантии резервистам.

"Для работодателей планируется снижение налогов на каждого работающего резервиста (уменьшение единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 22 до 8,41%) и освобождение физических лиц-предпринимателей, которые служат в военном резерве по контракту, от уплаты за себя единого взноса», - цитирует Подлесного пресс-служба.

В Минобороны напомнили, что подобный законопроект уже рассматривала Верховная Рада, однако его отозвали в конце прошлого месяца.

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