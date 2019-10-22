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|В ОАЭ покажут старейшую жемчужину в мире
|22.10.2019 12:47
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент культуры и туризма страны.
"Самая старая жемчужина в мире будет показана в Лувре Абу-Даби в этом месяце. Речь идет о первом показе для публики после ее находки", - говорится в сообщении.
По данным Департамента, жемчужина, которой около восьми тысяч лет, была найдена в 2017 году в археологическом месте на острове Марава, что у побережья Абу-Даби.
По мнению археологов, жемчужина сформировалась между 5800 и 5600 годами до нашей эры и таким образом получила титул самой старой жемчужины в мире.
Отмечается, что размер диаметра жемчужины равен меньше трети сантиметра.
Выставка под названием "10 тысяч лет роскоши" откроет двери для публики уже 30 октября.