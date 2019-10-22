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В ОАЭ покажут старейшую жемчужину в мире
22.10.2019 12:47
В этом месяце в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби покажут жемчужину, которой около восьми тысяч лет.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент культуры и туризма страны.

"Самая старая жемчужина в мире будет показана в Лувре Абу-Даби в этом месяце. Речь идет о первом показе для публики после ее находки", - говорится в сообщении.

По данным Департамента, жемчужина, которой около восьми тысяч лет, была найдена в 2017 году в археологическом месте на острове Марава, что у побережья Абу-Даби.

По мнению археологов, жемчужина сформировалась между 5800 и 5600 годами до нашей эры и таким образом получила титул самой старой жемчужины в мире.

Отмечается, что размер диаметра жемчужины равен меньше трети сантиметра.

Выставка под названием "10 тысяч лет роскоши" откроет двери для публики уже 30 октября.

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