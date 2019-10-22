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- Ученые открыли неожиданное свойство грецких орехов
|Ученые открыли неожиданное свойство грецких орехов
|22.10.2019 14:01
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Оказалось, что регулярное употребление грецких орехов может защитить людей от депрессии и в целом благоприятно повлиять на их психическое здоровье.
Специалисты оценили рацион питания 26 656 человек, а также опросили участников о наличии симптомов депрессии. Было установлено, что употребление грецких орехов (около 24 г в день) снижало риск развития депрессии на 26%, в то время как любители других разновидностей орехов страдали от депрессии на 8% реже.
Эксперты отметили, что наиболее выраженный эффект от употребления орехов наблюдался у женщин.
Как объяснили ученые, по сравнению с другими орехами, грецкие орехи содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, в особенности альфа-линоленовой кислоты (2,5 г на 28 г). Этим они и объясняют уникальное свойство этого продукта влиять на наше настроение.