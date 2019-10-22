Экс-главред “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский, которого в нашей стране подозревают в госизмене, стал членом Совета по правам человека при президенте России, пишет bigmir.net

Соответствующий приказ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 21 октября.

Российский президент также уволил с должности главы Совета Михаила Федотова “в связи с достижением 70-летнего возраста“. Его заменили бывшим ведущим программы “Время“ на “Первом канале“ Валерием Фадеевым.

Ранее Вышинский получил должность исполнительного директора в пропагандистском информагентстве “Россия сегодня“.

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