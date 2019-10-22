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|Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ
|22.10.2019 14:19
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Экс-главред “РИА Новости Украина“ Кирилл Вышинский, которого в нашей стране подозревают в госизмене, стал членом Совета по правам человека при президенте России, пишет bigmir.net
Соответствующий приказ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 21 октября.
Российский президент также уволил с должности главы Совета Михаила Федотова “в связи с достижением 70-летнего возраста“. Его заменили бывшим ведущим программы “Время“ на “Первом канале“ Валерием Фадеевым.
Ранее Вышинский получил должность исполнительного директора в пропагандистском информагентстве “Россия сегодня“.