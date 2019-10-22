22 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ • Ученые открыли неожиданное свойство грецких орехов • Украина на этой неделе переходит на зимнее время • В ОАЭ покажут старейшую жемчужину в мире • Генштаб предлагает платить одинаково резервистам и контрактникам • В вертолетной аварии на Полтавщине погиб экс-министр Тарас Кутовой • Сенцову вручили премию Ukrainian ID Awardsвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Гонтарева, квартал 95, скандалы, хор Веревки. 22 октября 403Гонтарева, квартал 95, скандалы, хор Веревки. Як хор ім. Верьовки отримав пропозицію від 95 кварталу заспівати пісню про колишню очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву? Чи жалкує директор хору, що не відмовився від пропозиції виступати та скільки 95 квартал заплатив співакам за судьба у шоу — в інетрв’ю директора хору ім. Верьовки Зеновія Корінця. Фоторепортажи Популярные теги природа, соревнования, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, архитектура, Карпаты, музыка, ВМС, милиция, ЗСУ, вера, столкновения, АТО, Сергей Смоленцев, Саакашвили, акции, пейзажи, митинги, автомобили, солдат, Динамо, Киев, катастрофы, туризм, выставки, война, стихийные бедствия, марш, самолеты, знаменитости, Львов, джаз, ВСУ, церковь, фотопроект, экология, Майдан, фотоподборки, Путин, военная техника, спорт, суд, Шахтер, Александр Зубко, аннексия Крыма, зима, юмор, общество, фотография, путешествия, традиции, фестивали, корабли, досуг, оккупация, тест-драйв, животные, футбол, концерты, дизайн, Одесса, Порошенко, Львів, транспорт, технологии, #Євромайдан, Нацгвардия, уикенд, депутаты, беспорядки, НАТО, культура, город, парады, искусство, выборы, Россия, авиация, дети, мода, история, политики, люди, США, Донбасс, мир, фотографы, заводы, праздники, протесты, полиция, бизнес, кошки, портрет, учения, женщины, цирк, политика, живопись, Верховная Рада Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис природа, соревнования, Дмитрий Дятлов, фотоконкурсы, архитектура, Карпаты, музыка, ВМС, милиция, ЗСУ, вера, столкновения, АТО, Сергей Смоленцев, Саакашвили, акции, пейзажи, митинги, автомобили, солдат, Динамо, Киев, катастрофы, туризм, выставки, война, стихийные бедствия, марш, самолеты, знаменитости, Львов, джаз, ВСУ, церковь, фотопроект, экология, Майдан, фотоподборки, Путин, военная техника, спорт, суд, Шахтер, Александр Зубко, аннексия Крыма, зима, юмор, общество, фотография, путешествия, традиции, фестивали, корабли, досуг, оккупация, тест-драйв, животные, футбол, концерты, дизайн, Одесса, Порошенко, Львів, транспорт, технологии, #Євромайдан, Нацгвардия, уикенд, депутаты, беспорядки, НАТО, культура, город, парады, искусство, выборы, Россия, авиация, дети, мода, история, политики, люди, США, Донбасс, мир, фотографы, заводы, праздники, протесты, полиция, бизнес, кошки, портрет, учения, женщины, цирк, политика, живопись, Верховная РадаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Як хор ім. Верьовки отримав пропозицію від 95 кварталу заспівати пісню про колишню очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву? Чи жалкує директор хору, що не відмовився від пропозиції виступати та скільки 95 квартал заплатив співакам за судьба у шоу — в інетрв’ю директора хору ім. Верьовки Зеновія Корінця. 22.10.2019



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