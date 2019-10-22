Гендиректор хору ім. Верьовки про співпрацю з 95 кварталом
22.10.2019 14:38
22 октября
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Як хор ім. Верьовки отримав пропозицію від 95 кварталу заспівати пісню про колишню очільницю Національного банку України Валерію Гонтареву? Чи жалкує директор хору, що не відмовився від пропозиції виступати та скільки 95 квартал заплатив співакам за судьба у шоу — в інетрв’ю директора хору ім. Верьовки Зеновія Корінця.