В Одессе африканец ворвался в отдел полиции с ножом и требовал убить его
22.10.2019 14:56
22 октября
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22.10.2019
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Метки: полиция, Одесса, набег.
22 октября
В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом. Инцидент произошел вечером 21 октября. По словам сотрудников полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции начал кричать по-английски, что «всех порежет», и требовать, чтобы его немедленно застрелили. Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики, которые устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация.