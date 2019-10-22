22 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ • Ученые открыли неожиданное свойство грецких орехов • Украина на этой неделе переходит на зимнее время • В ОАЭ покажут старейшую жемчужину в мире • Генштаб предлагает платить одинаково резервистам и контрактникам • В вертолетной аварии на Полтавщине погиб экс-министр Тарас Кутовой • Сенцову вручили премию Ukrainian ID Awardsвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: полиция, Одесса, набег. 22 октября 117полиция, Одесса, набег. В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом. Инцидент произошел вечером 21 октября. По словам сотрудников полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции начал кричать по-английски, что «всех порежет», и требовать, чтобы его немедленно застрелили. Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики, которые устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация. Фоторепортажи Популярные теги США, политика, Верховная Рада, учения, путешествия, Карпаты, фотопроект, аннексия Крыма, фотоконкурсы, фестивали, Киев, военная техника, соревнования, Александр Зубко, Россия, досуг, протесты, уикенд, Динамо, АТО, портрет, зима, фотографы, экология, полиция, дизайн, акции, ВСУ, природа, ЗСУ, искусство, туризм, митинги, корабли, музыка, технологии, цирк, мир, тест-драйв, стихийные бедствия, катастрофы, фотография, пейзажи, Львів, Шахтер, архитектура, юмор, женщины, футбол, культура, суд, традиции, концерты, самолеты, Майдан, животные, политики, столкновения, спорт, транспорт, Дмитрий Дятлов, церковь, бизнес, марш, Одесса, кошки, НАТО, авиация, праздники, выборы, Сергей Смоленцев, знаменитости, люди, выставки, история, депутаты, живопись, Путин, парады, дети, вера, мода, автомобили, солдат, оккупация, ВМС, общество, война, #Євромайдан, город, Порошенко, милиция, Донбасс, Нацгвардия, фотоподборки, заводы, беспорядки, Львов, Саакашвили, джаз Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис США, политика, Верховная Рада, учения, путешествия, Карпаты, фотопроект, аннексия Крыма, фотоконкурсы, фестивали, Киев, военная техника, соревнования, Александр Зубко, Россия, досуг, протесты, уикенд, Динамо, АТО, портрет, зима, фотографы, экология, полиция, дизайн, акции, ВСУ, природа, ЗСУ, искусство, туризм, митинги, корабли, музыка, технологии, цирк, мир, тест-драйв, стихийные бедствия, катастрофы, фотография, пейзажи, Львів, Шахтер, архитектура, юмор, женщины, футбол, культура, суд, традиции, концерты, самолеты, Майдан, животные, политики, столкновения, спорт, транспорт, Дмитрий Дятлов, церковь, бизнес, марш, Одесса, кошки, НАТО, авиация, праздники, выборы, Сергей Смоленцев, знаменитости, люди, выставки, история, депутаты, живопись, Путин, парады, дети, вера, мода, автомобили, солдат, оккупация, ВМС, общество, война, #Євромайдан, город, Порошенко, милиция, Донбасс, Нацгвардия, фотоподборки, заводы, беспорядки, Львов, Саакашвили, джазВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи В Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался иностранец, вооруженный ножом. Инцидент произошел вечером 21 октября. По словам сотрудников полиции, темнокожий мужчина, в руках которого был кухонный нож, в помещении полиции начал кричать по-английски, что «всех порежет», и требовать, чтобы его немедленно застрелили. Правоохранители разоружили и утихомирили мужчину. На место происшествия вызваны переводчик и медики, которые устанавливают его эмоциально-психическое состояние. В зависимости от этого и других обстоятельств, случившемуся будет дана правовая квалификация. 22.10.2019



новости украины октября все фото новости как Теги: экономика