Япония: возведение на престол нового императора Нарухито
22.10.2019 15:34
Япония: возведение на престол нового императора Нарухито
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: Цены на лекарства и новые "скорые": Минздрав отчитался за 50 дней работы • Путин трудоустроил Вышинского: теперь он отвечает за соблюдение прав человека в РФ • Ученые открыли неожиданное свойство грецких орехов • Украина на этой неделе переходит на зимнее время • В ОАЭ покажут старейшую жемчужину в мире • Генштаб предлагает платить одинаково резервистам и контрактникам • В вертолетной аварии на Полтавщине погиб экс-министр Тарас Кутовойвсе новости дня
Япония: возведение на престол нового императора Нарухито
В Японии начался цикл церемоний возведения на престол императора Нарухито. На церемониях присутствуют представители 180 стран, среди которых Махмуд Аббас, принц Чарльз и кардинал Ватикана Франческо Монтеризи, а также президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Нарухито – 126-й император Японии, старший сын императора Акихито, отрекшегося от престола 30 апреля 2019 года. Нарухито – 59 лет, он первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. С его приходом в стране началась новая эра, которая называется рейв, что означает «порядок и гармония». 22 октября в Сосновом зале императорского дворца император Нарухито официально объявил о своем статусе. «Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа», - сказал он в своей речи.