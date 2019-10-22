Япония: возведение на престол нового императора Нарухито

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Нарухито – 126-й император Японии, старший сын императора Акихито, отрекшегося от престола 30 апреля 2019 года. Нарухито – 59 лет, он первый император Японии, родившийся после Второй мировой войны. С его приходом в стране началась новая эра, которая называется рейв, что означает «порядок и гармония».

22 октября в Сосновом зале императорского дворца император Нарухито официально объявил о своем статусе. «Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и выполнять свою работу в качестве символа государства и единства народа», - сказал он в своей речи. Фоторепортажи Популярные теги праздники, юмор, ЗСУ, технологии, самолеты, история, Донбасс, уикенд, фотоконкурсы, НАТО, церковь, природа, мода, Шахтер, марш, люди, Львов, парады, автомобили, Карпаты, фотография, джаз, протесты, фотоподборки, суд, соревнования, стихийные бедствия, архитектура, вера, столкновения, Одесса, митинги, кошки, животные, полиция, Сергей Смоленцев, бизнес, Саакашвили, корабли, Александр Зубко, Путин, выборы, Верховная Рада, милиция, дети, портрет, фотографы, город, солдат, война, Киев, фотопроект, музыка, мир, транспорт, традиции, знаменитости, политика, учения, Россия, досуг, тест-драйв, #Євромайдан, аннексия Крыма, оккупация, футбол, Динамо, путешествия, искусство, концерты, женщины, авиация, Майдан, депутаты, катастрофы, военная техника, акции, живопись, ВСУ, культура, Дмитрий Дятлов, выставки, заводы, дизайн, общество, Нацгвардия, беспорядки, политики, АТО, туризм, фестивали, Львів, пейзажи, зима, ВМС, Порошенко, цирк, спорт, США, экология Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис праздники, юмор, ЗСУ, технологии, самолеты, история, Донбасс, уикенд, фотоконкурсы, НАТО, церковь, природа, мода, Шахтер, марш, люди, Львов, парады, автомобили, Карпаты, фотография, джаз, протесты, фотоподборки, суд, соревнования, стихийные бедствия, архитектура, вера, столкновения, Одесса, митинги, кошки, животные, полиция, Сергей Смоленцев, бизнес, Саакашвили, корабли, Александр Зубко, Путин, выборы, Верховная Рада, милиция, дети, портрет, фотографы, город, солдат, война, Киев, фотопроект, музыка, мир, транспорт, традиции, знаменитости, политика, учения, Россия, досуг, тест-драйв, #Євромайдан, аннексия Крыма, оккупация, футбол, Динамо, путешествия, искусство, концерты, женщины, авиация, Майдан, депутаты, катастрофы, военная техника, акции, живопись, ВСУ, культура, Дмитрий Дятлов, выставки, заводы, дизайн, общество, Нацгвардия, беспорядки, политики, АТО, туризм, фестивали, Львів, пейзажи, зима, ВМС, Порошенко, цирк, спорт, США, экологияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, Getty Images Япония 22.10.2019



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