Подготовка к организации саммита в «нормандском формате» действительно приостановлена из-за постоянной смены запросов одной из сторон.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

Не уточняя, какую из сторон он имеет в виду, спикер Кремля отметил, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, и отхождения от этих договоренностей затрудняют подготовку к следующему саммиту.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон», - заявил Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что «нормандский формат» зашел в тупик, пресс-секретарь российского президента ответил: «Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело».





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