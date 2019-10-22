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|Подготовка к «нормандской встрече» приостановлена - Кремль
|22.10.2019 16:30
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Подготовка к организации саммита в «нормандском формате» действительно приостановлена из-за постоянной смены запросов одной из сторон.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.
Не уточняя, какую из сторон он имеет в виду, спикер Кремля отметил, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, и отхождения от этих договоренностей затрудняют подготовку к следующему саммиту.
«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон», - заявил Песков.
На вопрос, не считают ли в Кремле, что «нормандский формат» зашел в тупик, пресс-секретарь российского президента ответил: «Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело».