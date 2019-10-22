Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

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