Деловые Сводки
|В ГПУ создали департамент по военным преступлениям
|22.10.2019 16:49
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Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба ГПУ.
Сообщается, что Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).
Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.