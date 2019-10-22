Ради легкой наживы за счет других мошенники не только взламывают SIM-карты, но и используют копии документов. С помощью дубликатов аферисты могут взять кредит на ваше имя.

Так и вышло с киевлянином Владимиром Мовчаном – теперь от него требуют вернуть кредит, которого мужчина не брал. Недавно он узнал, что задолжал 50 тысяч гривен. И при этом он, оказывается, занимал их в финансовом учреждении, расположенном вообще в другом городе. Сейчас Владимир судится с владельцем конторы.

"Я начал разбираться. Мои копии паспорта и кода (ИНН. – Ред.) оказались у кредитного сообщества. Непонятно каким образом. И адвокат меня недавно огорошил, говорит: "Вы где-то давали копии документов и кто-то без вашего ведома оформил кредит", – рассказывает Владимир.

А вот журналист Ярослав Анисимов, чтобы провести опыт для новостей "Сегодня", умышленно принес кредиторам чужие документы. Занять кругленькую сумму пытался по паспорту своего кума.

"Девушка, которая принимала эти все документы, даже не смутилась. Когда нужно было ставить подпись, я просто пишу слово "привет". Ну как она может выдать после такой росписи? Даже не заметила! Просто выдала и все", – рассказывает Ярослав в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Кредит парень сразу же аннулировал.

Отчасти кредитные конторы умышленно скупают копии документов населения через различные теневые организации. Чтобы уберечь себя, прежде чем отдавать копию паспорта, следует обязательно правильно ее заверить.

"Когда вы заверяете документы, необходимо указывать, кем заверяется, кому передается, для каких целей. У вас будет подтверждение, для каких целей вы их передали и кому" – говорит адвокат Вячеслав Зема.

Все эти сведения надо вписывать собственноручно, а потому желательно сфотографировать документ. Это будет напоминанием: когда и кому отдавали копии.

По разным подсчетам юристов, пострадавших, по документам которых незаконно оформлялись кредиты, в Украине больше чем пять тысяч.

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