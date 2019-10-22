Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела. По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.

По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.

Напомним, ранее приостановила производство фабрика British American Tobacco в Прилуках по той же причине.

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