Деловые Сводки
|Еще один табачный гигант намерен остановить производство в Украине
|22.10.2019 18:03
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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела. По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73% по сравнению с планами.
По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.
Напомним, ранее приостановила производство фабрика British American Tobacco в Прилуках по той же причине.