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Еще один табачный гигант намерен остановить производство в Украине
22.10.2019 18:03
Один из крупнейших производителей сигарет в Украине Компания JTI Украина подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн гривен из-за содержащейся в законопректе №1049 нормы о фиксированной марже для продавцов сигарет.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу компании. 

"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Украина Гинтаутас Диргела. По его словам, компания во второй половине октября снизила производство на 73%  по сравнению с планами.

По его словам, в 2018 году компания уплатила 8,35 млрд грн акцизного налога.

Напомним, ранее приостановила производство фабрика British American Tobacco в Прилуках по той же причине.

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