В пункт пропуска “Сеньковка“ в Черниговской области 21 октября прибыл 26-летний гражданин Российской Федерации и попросил в Украине политического убежища, пишет bigmir.net

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

“Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти“, - говорится в сообщении.

После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины

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