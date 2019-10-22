Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в интервью Интерфакс-Украина.

"Это уже сегодня действует - такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", - сказал Герус.

По его словам, сейчас импорт электроэнергии из РФ не превышает 1% общего объема потребления, и это не несет угрозы энергобезопасности Украины. "Этот объем … в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас", - сказал Герус.

Он также отметил, что мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну продолжится и правительство вмешается, если порог общего объема потребления из одного источника превысит 5%.

Герус также убежден, что импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году из-за запуска Белорусской АЭС, не повлияет на деятельность украинского Энергоатома.

"Межгосударственное сечение Украина-Беларусь 900 МВт, текущая мощность импорта - около 300 МВт, в отопительный сезон она может вырасти, вероятно, еще на 200 МВт. Новый блок АЭС - это уже в следующем году", - уточнил Герус. Он добавил, что ситуацию обсуждали с украинской компанией и договорились принимать меры, если этот импорт будет им вредить.

При этом Герус уверен, что Энергоатом на рынке выиграет любую конкуренцию, поскольку импорт сейчас идет по цене 1,4 грн/кВт-ч, что в два раза выше цены Энергоатома.

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