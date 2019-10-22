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Кабмин увеличил плату за коммуналку для получателей субсидий
22.10.2019 19:15
абинет министров увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 15% до 20% со среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

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Об этом говорится в постановлении правительства №878 от 20 октября.

Новая формула вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Документ вносит изменения в постановления Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года и в №1156 от 27 июля 1998 года, которыми установлен размер расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг и назначения субсидий.

Также новое постановление упрощает назначение субсидий детским домам, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

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