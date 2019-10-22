Об этом говорится в постановлении правительства №878 от 20 октября.

Новая формула вступит в силу с 1 мая 2020 года.

Документ вносит изменения в постановления Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года и в №1156 от 27 июля 1998 года, которыми установлен размер расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг и назначения субсидий.

Также новое постановление упрощает назначение субсидий детским домам, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира