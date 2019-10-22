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В Украине изменились правила выдачи водительских прав: ТОП-5 изменений
22.10.2019 19:34
Изменения должны уменьшить административное давление в сфере подготовки водителей и упростить процедуру аккредитации автошкол

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В Украине изменилась процедура выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 19 октября, пишет bigmir.net

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Среди главных нововведений:

- Допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей

- Практический экзамен сдается в том же территориальном центре МВД, в котором был успешно сдан теоретический экзамен. Также теперь разрешена фото- и видеофиксация во время экзаменов.

- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократился с 10 до 2 лет. Бумажное свидетельство об окончании обучения по подготовке, переподготовке, или повышения квалификации водителей не выдается. Вместо этого будет вноситься информация в электронном виде в Единый госреестр МВД.

- Вводится электронный обмен информацией о проведении занятий между автошколами и сервисными центрами МВД.

- Аккредитация автошкол будет проводиться региональными сервисными центрами МВД.


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