|В Украине изменились правила выдачи водительских прав: ТОП-5 изменений
|22.10.2019 19:34
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В Украине изменилась процедура выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 19 октября, пишет bigmir.net
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Среди главных нововведений:
- Допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей
- Практический экзамен сдается в том же территориальном центре МВД, в котором был успешно сдан теоретический экзамен. Также теперь разрешена фото- и видеофиксация во время экзаменов.
- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократился с 10 до 2 лет. Бумажное свидетельство об окончании обучения по подготовке, переподготовке, или повышения квалификации водителей не выдается. Вместо этого будет вноситься информация в электронном виде в Единый госреестр МВД.
- Вводится электронный обмен информацией о проведении занятий между автошколами и сервисными центрами МВД.
- Аккредитация автошкол будет проводиться региональными сервисными центрами МВД.