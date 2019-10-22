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В Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа
22.10.2019 19:52
Экологи предупредили, что смог без запаха и вкуса очень вреден.

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В воздухе Украины зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.

На онлайн-карте видны темные пятна – это участки, где концентрация СО в атмосфере слишком велика. В частности, на востоке и в центре Украины. Немного легче дышится во Львове.

Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха очень токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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