Деловые Сводки
- В Египте обнаружили самое крупное захоронение за последние 100 лет
- Лишь 11% украинцев могут отличить фейк от новости - исследование
- В Киеве перенесли дату полного отказа от жетонов в метро
- В Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа
- В Украине изменились правила выдачи водительских прав: ТОП-5 изменений
|В Украине зафиксирован повышенный уровень угарного газа
|22.10.2019 19:52
|
В воздухе Украины зафиксирован повышенный уровень угарного газа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Windy.
На онлайн-карте видны темные пятна – это участки, где концентрация СО в атмосфере слишком велика. В частности, на востоке и в центре Украины. Немного легче дышится во Львове.
Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха очень токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».