Об этом заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", – рассказал Назаров в комментарии "Сегодня".

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать, чтобы избежать сбоев и коллапсов.

В начале года в киевском метро и наземном транспорте начал работать единый электронный билет для оплаты проезда. Е-билет является специальной проездной карточкой, которую после покупки можно пополнять средствами на проезд. Его цена 50 гривень. Для оплаты проезда пассажиру довольно будет поднести билет к валидатору. Контроллеры, в свою очередь, будут иметь специальные приборы для проверки е-билета пассажира.

Полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте планировали до 31 октября этого года. Их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

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