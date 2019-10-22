Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса USAID-Internews, представленные во вторник, 22 октября, в Укринформе.

Исследование социологов касалось отношения населения к СМИ и потребления различных типов медиа в 2019 году.

"Около 80% зрителей и читателей говорят, что знают о заказных материалах в СМИ, более известных как "джинса". Респонденты также отмечают, что они умеют отличить такие материалы. Так, из 74% тех, кто знают о существовании "джинсы", 68% говорят (самооценка), что знают, как отличить заказной материал - это на 12% больше, чем тот же показатель в 2018 году ", - говорится в исследовании.

В то же время в рамках опроса в этом году респонденты в некоторых регионах Украины прошли тест на медиаграмотность, а именно: тестирование на их реальную способность отличить настоящие новости от дезинформации.

"Результаты этого текста показали, что лишь 11% респондентов смогли правильно определить разницу между настоящей и ложной информацией между трех представленных новостей, тогда как в среднем 10% не смогли даже попытаться ответить", - акцентируют аналитики.

Вместе с тем две трети респондентов смогли правильно определить лишь один из трех вариантов.

Исследование провела компания InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews, которая реализует "контекстно-медийную программу в Украине" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Основная цель исследования - изучить привычки украинцев, касающиеся потребления медиа, а также их доверие к медиа, оценить уровень медиаграмотности и осведомленность населения по внедрению реформ в Украине. В течение июня-июля 2019 года представители InMind опросили 4056 респондентов. ошибка выборки не превышает 2,5%.

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