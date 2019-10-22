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|В Египте обнаружили самое крупное захоронение за последние 100 лет
|22.10.2019 21:24
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Находка века. В Египте, в "городе мертвых" Луксоре нашли крупнейшее за последние сто лет захоронение. Три десятка саркофагов с мумиями внутри обнаружили в тайной комнате некрополя Эль-Ассасиф на западном берегу Нила. Возраст находок – примерно три тысячи лет. Несмотря на это, они прекрасно сохранились. По мнению археологов, в саркофагах мумии жрецов и жриц, а также детей. После реставрации их выставят в Большом египетском музее, который планируют открыть в следующем году в Гизе близ Каира – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
"Древние египтяне спрятали саркофаги умышленно. Скорее только, во время 21-й династии фараонов, когда появилось много расхитителей гробниц. Поэтому главный жрец был вынужден собрать гробы в одном месте – за каменными дверями", – комментирует находку Мостафа Вазиров, председатель Высшего совета Египта по делам древностей.