В румынских территориальных и международных водах Черного моря стартовали учения стран НАТО Storm Fall 2019. В маневрах принимают участие ВМС Украины, Румынии и Болгарии. Об этом накануне сообщила пресс-служба ВМС Румынии.

"В основе сценария – элементы операции по коллективной обороне, согласно 5-й статьи Вашингтонского договора, а тактические рамки учений предусматривают действия десанта в условиях гибридной угрозы обычных и военизированных сил. Целью учений, в которых задействована постоянная военно-морская противоминная группа, является повышение уровня взаимодействия, а также совершенствование планирования и командования совместными силами", – говорится в сообщении.

Как сообщил сегодня в Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на информацию мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Майдана иностранных дел, накануне в Черное море зашли четыре корабля 2-й постоянной Средиземноморской противоминной группы НАТО.

"21.10.2019, в Черное море вошли корабли 2-й Средиземноморской постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2: Флагман, корабль снабжения – ITS Vesuvio (A5329) – Italian Navy, тральщик TCG Amasra (M266) – Turkish Navy, тральщик ESPE Sella (M32) – Spanish Navy, тральщик ITS Numana (M5557) – Italian Navy", – сообщил Клименко. Он также отметил, что командир противоминной группы НАТО SNMCMG2 – итальянский капитан Алессандро Фальконе.

Учения проходят 21-27 октября. Корабли НАТО зайдут в порт Одесса и Батуми. Международные учения Storm Fall-2019 запланированы, организованы и проводятся ВМС Румынии. Участие в них принимают девять военных кораблей Румынии и других стран, а также около 1000 военных моряков.



Ранее сообщалось, что в Германии начались секретные военные учения НАТО, которые учитывают сценарий ядерной войны.





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