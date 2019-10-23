Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«17 октября 2019 года правительство предложило Верховной Раде Украины проект изменений в Госбюджет 2019 года. 18 октября документ проголосован в первом чтении. Объяснительная записка говорит о «благих» намерениях изменений: обеспечение решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств Государственного бюджета. Одним из таких вопросов, по мнению правительства, является исключение из текста закона статьи 30, которой регулируются взаимоотношения государства с городом в части обязательств Киевского городского совета по погашению перед государством задолженности", - отметил он.

По его словам, она возникла в результате заключения в 2015 году сделки по переводу части местного долга Киевского городского совета по местным внешним заимствованиям в государственный долг.

Он напомнил, что в сложные для страны времена, когда каждый доллар золотовалютного резерва был на счету, Киев принял решение поддержать государственную финансовую политику и принять участие в программе Международного валютного фонда «Механизм расширенного финансирования».

«Как повлияет принятие этого закона на Киев? Подобные нормы существовали в законах Украины о Госбюджете в 2017, 2018 годах. Они дают городу механизм направления средств из бюджета города Киева на реализацию важных инфраструктурных объектов. Это, например, строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, строительство других не менее важных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, которые должны финансироваться за счет средств государственного бюджета», - отметил Поворозник.

По его словам, сейчас, в конце года, отменяя действие этой действительно выполненной городом нормы, правительство ставит киевлян перед фактом изъятия в 2020 году из бюджета города почти 4 млрд грн.

"Замечу, это средства, которые планировалось направить на реализацию важных инфраструктурных объектов города, имеющих общегосударственное значение. Сегодня очень важно не терять темпов развития города, которые мы постоянно наращиваем. Строительство метро, ​​детских садов, школ и объектов транспортной инфраструктуры - все это может стать проектами, которые невозможно будет воплотить в жизнь, если Верховная Рада примет предложенные изменения. К сожалению, государство «методами предшественников», изымая средства территориальной громады, замедляет темпы модернизации устаревшей инфраструктуры. Я обращаюсь к депутатам Верховной Рады, которые говорят о недостаточном количестве средств для Киева и готовят соответствующие законопроекты, однако, одновременно голосуют за законопроекты, лишающие город средств. Вы занимаетесь популизмом или как это понимать?»- подытожил Поворозник.

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