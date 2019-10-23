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|Украина вся в тумане: синоптики прогнозируют холодные ночи и теплые дни
|23.10.2019 08:35
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"23 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в Украине туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°
В течение 24-25 октября ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе до 23°.
Без осадков синоптики обещают в Украине также 26-27 октября. Температура ночью 4-10° тепла; днем 13-19°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве и Киевской области 23 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман.
Температура ночью в столице 7-9° тепла, днем 16-18°; по области ночью 5-10° тепла, днем 16-21 °.
В последующие два дня, 24-25 октября, погода в Киеве не изменится: без осадков, ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°.
Также сухая погода сохранится в столице и 26-27 октября. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.