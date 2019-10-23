Такие рекомендации на своей странице в Фейсбуке обнародовал Центр общественного здоровья.

"Полезное сезонное питание - это одна из важных составляющих укрепления иммунитета и хорошего настроения в осенний период. Помните, для того, чтобы без стресса подстроиться и адаптировать свой организм к новым погодным условиям, недостаточно просто утеплиться и сменить гардероб, важно также пересмотреть свой ежедневный рацион", - говорится в сообщении.

В Центре советуют, прежде только, поддерживать питьевой режим и потреблять воду с расчета 30 мл на кг веса тела.

"Кажется, что осенью не так хочется пить, как летом. Но, даже если не чувствуете жажду, питьевой режим необходимо соблюдать, исходя из нормы 30 мл жидкости на килограмм веса. Достаточное потребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и только организма", - советуют в ЦОС.

Также, в Центре советуют отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам - тыкве, яблокам, грушам, винограду, разным видам капусты, моркови, сельдерею. Они содержат витамины и микроэлементы, которые подготовят организм к сезонным изменениям.

В то же время, необходимо контролировать потребление сахара, даже если человек не ставит целью похудение.

"Простой сахар может стать причиной разных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, кариес, болезни печени и некоторые виды рака). ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Сколько это? Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек). В то же время, вместе с экспертами ВОЗ рекомендуем уменьшить потребление сахара еще вдвое - до 25 г (такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока) или до пяти чайных ложек в день", - говорится в рекомендациях.

Заменить сладости, содержащие сахар, можно медом, фруктами, сухофруктами. Полезными будут запеченные яблоки с творогом и тыквой с корицей и орехами.

Также в ЦОС советуют ограничить потребление жирной и тяжелой пищи и отдать предпочтение продуктам, которые содержат больше полезных жиров: авокадо, оливковое масло, орехи и красную рыбу. Кроме того следует обратить внимание на специи и пряности, которые можно прибавлять в горячие напитки - имбирь, кардамон, мускатный орех, корица, лавровый лист, гвоздика, перец красный и черный, шафран, куркума, тмин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира