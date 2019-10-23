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|Сразу после “бабьего лета” Украину может накрыть мокрый снег
|23.10.2019 10:26
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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 23 октября Украина попадает в зону деятельности антициклона Majla2, и следовательно в большинстве областей будет без осадков и туманов. Температура воздуха составит +16+21 градус.
В Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха +17+19 градусов.
"По предварительным прогнозам, чтобы врасплох вас это не застало с неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28 октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег. Подготовьтесь. Пусть лучше не сбудется прогноз погоды, чем прицепится простуда или прорвет трубу", - добавила синоптик.