Соответствующую лицензию под номером 2G Министерство финансов выдало во вторник, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В документе указаны белорусские предприятия "Белорусский Нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и "Белнефтехим США, ОАО" Белшина ", ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно Химволокно", ОАО "Лакокраска", ОАО "Нафтан" и ОАО "Полоцк стекловолокно".

При этом в лицензии определено обязательное условие для всех физических и юридических лиц в США отчитываться в Офис по восточноевропейским делам Государственного департамента США о транзакциях или сделках, превышающих $ 50 тыс.

"Эта лицензия заканчивается в 0.01 по восточному времени 26 апреля 2021 года, кроме случаев, если не будет продлена или отозвана", - отмечается в документе.

Как известно, санкции США против ряда предприятий и государственных должностных лиц Республики Беларусь действуют с 2006 года. В то же время, в 2015 году Соединенные Штаты приостановили действие ограничений относительно ряда белорусских компаний. С тех пор период приостановления таких санкций продлевается на основании генеральных лицензий Министерства финансов США.

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